Конкуренция или осеннее обострение? Хулиганы каждую ночь обмазывают фекалиями дверь мехового салона

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-27T08:31:01+03:00

Владелица магазина подозревает во всем конкурентов, которые ранее уже угрожали ей

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Владелица мехового бутика во Владивостоке бьет тревогу. Неизвестные хулиганы вот уже несколько ночей подряд обливают фекалиями входную дверь в ее магазин по продаже меховых изделий. Пока бизнесвумен пытается вычислить злодеев, уборщица требует повышения зарплаты за нелегкие условия труда.

Не так давно неизвестные хулиганы повадились по ночам обмазывать фекалиями входную дверь одного из меховых салонов Владивостока. Владелица бутика устала терпеть выходки неизвестных вредителей и обратилась с заявлением в полицию.

Женщина рассказала, что регулярно в ночное время кто-то приходит к ее торговой точке в Первомайском районе и обливает ручки, а также входную дверь зловонной массой. Уборщица бутика уже отказывается отмывать следы подобных анонимных атак без дополнительной платы.

Хозяйка магазина подозревает в диверсии конкурентов по бизнесу, так как ранее она уже получала угрозы с требованием закрытия торговой точки. Женщина попросила стражей порядка разобраться в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности хулиганов, портящих имидж ее бутика.

Полицейские опросили пострадавшую и приступили к проверке по факту ее обращения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU