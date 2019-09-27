Поклонный крест осветили во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-27T10:42:55+03:00

Деревянный крест был изготовлен по инициативе и при активной поддержке командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

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Чин освещения поклонного креста прошел во Владивостоке на полуострове Басаргина, где расположен одноименный маяк района Гидрографической службы Тихоокеанского флота. Церемония состоялась 27 сентября в православный праздник, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Восьмиметровый деревянный крест был изготовлен по инициативе и при активной поддержке командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца на ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» и установлен на побережье вблизи маяка, который является одним из символов города Владивостока. Специалисты ТОФ также обеспечили ночную подсветку поклонного креста.

Чин освящения поклонного креста провёл митрополит Вениамин. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

В Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который православные христиане отмечают 27 сентября, чин освящения поклонного креста провёл митрополит Вениамин. В церемонии принимали участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, командование гидрографической службы флота.

В мероприятии участвовали заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, командование гидрографической службы флота. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

Напомним, что Маяк Басаргина установили на острове в 1937 году. Первая башня маяка имела деревянную башню с простой конструкцией. Спустя 20 лет маяк Басаргина был переоборудован в каменную восьмигранную башню высотой 8 метров и окрашен горизонтальными красными и белыми полосами. В настоящее время маяк Басаргина светит зеленым светом, дальность видимости которого составляет десять морских миль.

Церемония прошла на полуострове Басаргина. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

ИСТОЧНИК KP.RU