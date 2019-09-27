Военная прокуратура обнаружила нарушения в оборудовании причала во Владивостоке
Причал воинской части во Владивостоке при проверке оказался не оборудован сооружениями, защищающими водные объекты от загрязнения и истощения. Военная прокуратура провела проверку и обнаружила серьезные нарушения. Виновных оштрафовали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.
Помимо того, что причал был незащищенным, так у него были еще и технические разрушения поверхности. Все это вместе могло привести к загрязнению акватории бухты нефтепродуктами.
Военный прокурор гарнизона возбудил дела об административных правонарушениях. К ответственности привлекли двух военнослужащих. Их обвинили в нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение, засорение или истощение. Обоим мужчинам назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU