Военная прокуратура обнаружила нарушения в оборудовании причала во Владивостоке

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-27T12:29:07+03:00

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Причал воинской части во Владивостоке при проверке оказался не оборудован сооружениями, защищающими водные объекты от загрязнения и истощения. Военная прокуратура провела проверку и обнаружила серьезные нарушения. Виновных оштрафовали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Помимо того, что причал был незащищенным, так у него были еще и технические разрушения поверхности. Все это вместе могло привести к загрязнению акватории бухты нефтепродуктами.

Военный прокурор гарнизона возбудил дела об административных правонарушениях. К ответственности привлекли двух военнослужащих. Их обвинили в нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение, засорение или истощение. Обоим мужчинам назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU