Фонд «Восточный Порт» поздравил работников детского сада №65 с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-27T12:19:41+03:00

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27 сентября, Врангель, Приморский край. Представители Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поздравили педагогов и всех сотрудников детского сада №65 во Врангеле с профессиональным праздником – Днём работника дошкольного образования.

Сотрудники Фонда пожелали заведующей, воспитателям и няням терпения, доброты и мудрости, душевного тепла и семейного благополучия. Украшением праздника стали творческие номера от воспитанников и выпускников детского сада.

- Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера, - отметил президент Фонда Вадим Байбак. Верю, что вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, будет вознаграждена ответными чувствами.

Поддержка материнства, создание в микрорайоне Врангель благоприятных условий для развития и воспитания детей, содействие в работе дошкольных учреждений – ключевые направления программы «Дети», разработанной и реализуемой Фондом «Восточный Порт» в числе двенадцати программа социального развития.