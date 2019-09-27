В Артеме сожгли 44 килограмма деликатесов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-27T12:33:50+03:00

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В одном из торговых павильонов города Артема обнаружили 44 килограмма морепродуктов, среди них: креветка гребенчатая, конечности краба, мясо краба, икра лососевых пород рыб. Все деликатесы были без маркировки производителя и документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, поэтому их пришлось уничтожить, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники ведомства возбудили на индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении. Бизнесмен обвинялся в нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Ему выписали штраф и предписали уничтожить продукцию. Владелец решил сжечь морепродукты на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU