«Луч» из Владивостока встретится с футболистами «Чертаново»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-28T07:14:18+03:00

Владивостокские спортсмены встают от соперников на четыре очка

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке продолжаются матчи в рамках Олимп-Первенства ФНЛ. В его рамках в гости к «Лучу» летит московское «Чертаново» - одна из самых молодых и задорных команд турнира.

У «Чертаново» сейчас, похоже, черная полоса - команда не побеждает семь матчей подряд. Последнее, чем могут похвастаться москвичи, - это гостевая встреча в Саранске с «Мордовией». Однако на турнирной таблице победа не особо сказалась - столичные футболисты обосновались на шестом месте, имея 22 очка в активе.

Букмекеры фаворитом предстоящего матча считают гостей: ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,5, тогда как на успех «Луча» - 2,73.

Главным судей этой встречи назначен 25-летний арбитр Юнус Кошко из Белореченска, который матчи с участием нашей команды не судил, пишет пресс-служба ФК «Луч».

ИСТОЧНИК KP.RU