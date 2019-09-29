Японские спортсмены покорили IV Galaxy Vladivostok Marathon

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-29T07:44:05+03:00

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IV Galaxy Vladivostok Marathon, который проходил во Владивостоке вчера, 28 сентября, собрал 4 тысячи бегунов из 25 стран мира. Самую сложную дистанцию – 42,2 км в этом году покорили японские спортсмены. Им и достались главные призы, «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, победителем на дистанции 42,2 километра в мужском зачёте стал Сакомото Томонори, который преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты и 12 секунд. Примечательно, что в прошлом году бегун также принимал участие в марафоне, но пришел вторым, поэтому в этом году поставил цель улучшить свой результат. Среди женщин отличилась Ино Митсуко, она финишировала с результатом 2:48.14.

Стоит отметить, что всего на соревнование съехались 4 тысячи спортсменов из 25 стран мира. Участникам на выбор предлагался один из четырех маршрутов: 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Не забыли организаторы про детей и людей с ограниченными возможностями, для них был сделан специальный маршрут в 1 километр.

Примечательно, что самому пожилому бегуну Хатакенака Сейджи исполнилось 85 лет, а самому юному – 6 лет.

Победители и призеры соревнований:

42,2 км. Мужчины

1 место – Сакамото Томонори (02:23.12)

2 место – Бушков Евгений (02:26.23)

3 место – Ищенко Руслан (02:36.59)

42,2 км. Женщины

1 место – Ино Митсуко (02:48.14)

2 место – Толстых Елена (02:53.03)

3 место – Фоменко Екатерина (03:02.38)

21,1 км. Мужчины

1 место – Трошкин Алексей (01:08.47)

2 место – Давтян Армен (01:09.02)

3 место – Гуржий Виктор (01:09.52)

21,1 км. Женщины

1 место – Руденко Наталья (01:20.50)

2 место – Сергеева Наталья (01:21.09)

3 место – Солодова Марина (01:25.27)

10 ки. Мужчины

1 место – Смирнов Александр (32:49)

2 место – Богодухов Евгений (32.51)

3 место – Сидоров Олег (32.53)

10 км. Женщины

1 место – Колоскова Наталья (34.39)

2 место – Баяновская Татьяна (36.43)

3 место – Черных Арина (41.44)

5 км. Мужчины

1 место – Кушеков Александр (16.13)

2 место – Лопатин Алексей (16.22)

3 место – Козявин Валентин (16.27)

5 км.Женщины

1 место – Заиченко Мария (18.55)

2 место – Шаповалова Анна (19.42)

3 место – Шишина Екатерина (20.39)

ИСТОЧНИК KP.RU