2019-09-30T05:55:25+03:00
Спорт

Матч «Луч» - «Чертаново» 29 сентября: исход встречи владивостокцев и москвичей решил пенальти

«Чертята» уехали из дальневосточной столицы с победой
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В первом тайме «Луч» трудно было узнать – защита допускала странные промахиВ первом тайме «Луч» трудно было узнать – защита допускала странные промахиФото: ФК «Луч»
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Футбольный клуб «Луч» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги уступил гостям из «Чертаново». Игра состоялась во Владивостоке в символичный для дальневосточных спортсменов День тигра. Однако талисман не смог уберечь «Луч» от поражения.

«Тигры» (именно такое прозвище закрепилось за «Лучом») в начале встречи сделали сразу несколько замен. В старт вернулись Саламатов, Магадиев, Аравин, Квеквескири и Стеклов.

В первом тайме «Луч» трудно было узнать – защита допускала странные промахи. Куда более активны были футболисты «Чертаново. Еще немного, и гостям удалось бы открыть счет, но в последний момент защита «тигров» выбила мяч.

Затем на первый план вышел молодой арбитр Юнус Кошко. На 29-ой минуте он зафиксировал нарушение и назначил штрафной в ворота дальневосточников. Последовал удар и арбитр зафиксировал игру рукой у Александра Кутьина - пенальти. Витюгов пробил точно в нижний угол, Александр Котляров дотянулся, но отразить мяч не смог - 0:1.

Второй тайм «Луч» провел более активно. Нападающим «чертят» хозяева не давали пространства, а в середине встречи попытались сравнять счет. Однако попытка успехом не увенчалась, счет к концу второй половины игры не изменился, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Луч».

«Луч» попытался взять свое в компенсированное время. Кутьин имел суперммоент сравнять счет, Александр бил метров с 15-ти, но Илья Абаев вновь среагировал и отразил мяч. Победа осталась за москвичами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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