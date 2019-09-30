2019-09-30T10:02:39+03:00
Общество

Отловщики косаток из «китовой тюрьмы» заплатят многомиллионные штрафы

Компании за каждую косатку заплатят вдвойне
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Компании-отловщики, по данным суда, изъяли косаток с нарушением закона о рыболовстве. Фото: Александр СафроновКомпании-отловщики, по данным суда, изъяли косаток с нарушением закона о рыболовстве. Фото: Александр Сафронов
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Компании, которые выловили косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье должны заплатить в казну 150,4 миллиона рублей штрафа. Соответствующее постановление Фрунзенского районного суда Владивостока вступило в силу.

Судебные процессы были инициированы пограничным управлением ФСБ России по Приморью в июне этого года. Отловщикам назначили многомиллионные штрафы, но мириться с этим компании не хотели и попытались обжаловать решение суда. Однако жалобы бизнесменов остались без удовлетворения, сообщает коалиция «Свободу косаткам и белухам».

ООО «Афалина» должна заплатить 28,2 миллиона рублей, ООО «Океанариум ДВ» – 56,4 миллиона рублей, ООО «Белый Кит» - 28,2 миллиона рублей, ООО «Сочинский дельфинарий» – 37,6 миллиона рублей. За каждую косатку отловщики заплатят по двойному тарифу. Напомним, что всего в «китовой тюрьме» содержалось 11 китообразных, но на воле оказалось 10 – одна самка без вести пропала.

Компании-отловщики, по данным суда, изъяли косаток с нарушением закона о рыболовстве. Так, орудия лова и суда, используемые в процессе вылова китообразных, не соответствовали заявленным, а добывали мормлеков не в районах, указанных в разрешениях.

Напомним, что десять косаток и 12 белух уже обрели свободу, еще 14 на пути домой. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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