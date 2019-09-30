«А лето вообще было?»: в Приморье на этой неделе пойдет снег

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-30T11:11:44+03:00

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Аномально теплый сентябрь отдает бразды правления октябрю, который, похоже, не намерен продолжать начинания своего предшественника и дарить жителям Приморья тепло. Из Китая к региону подойдут атмосферные фронты и вызовут дожди разной интенсивности. Вслед за ними в край вторгнутся холодные воздушные массы и спровоцируют резкое похолодание.

В первые дни рабочей недели солнце и тепло еще будут согревать продрогших жителей и гостей Приморья. Благодаря гребню антициклона минимальные температуры будут в пределах +5…+11 градусов, местами в горных районах столбики термометров будут показывать +3…−2 градуса, а на южном побережье – 12…15 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +20…+29 градусов.

Погода начнет меняться во второй половине рабочей недели. Резкое похолодание, как прогнозирует портал «Примпогода», произойдет в пятницу, 4 октября. Максимальные температуры упадут на 8-13 градусов, а в горных районах дожди будут идти вперемешку со снегом, в результате чего на дорогах образуется гололедица.

Во Владивостоке в начале недели еще тепло и без осадков. Ночью - 13…16 выше ноля, днем – 19…23 со знаком плюс. В последний рабочий день похолодает, возможен небольшой дождь, дискомфорта добавит усилившийся ветер. Минимальные температуры будут в пределах +9…+11 градусов, максимальные – до +13…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU