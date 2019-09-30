2019-09-30T13:00:52+03:00
Общество

«В гостинице спала на отдельной кровати»: кошка Муся вернулась с московских съемок обратно во Владивосток

Она провела в столице около трех дней
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Муся вела себя на съемках спокойно. Фото: zoopark_vlМуся вела себя на съемках спокойно. Фото: zoopark_vl
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Кошка Муся летала в Москву на съемки телепередачи для федерального канала. В столице она провела около трех дней. Как нам рассказали представители зоопарка, у нее даже своя отдельная кровать была в гостинице, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На днях мы уже сообщали о том, что приморскую красавицу с белыми усами пригласили сняться в шоу «Видели видео» на первом канале. По словам представителей зоопарка, ее пригласил сам редактор программы. На съемках кошка показала себя настоящим профессионалом: не пугалась большого скопления людей и их внимания.

Муся приехала на съемки в Москву. Видео: zoopark_vl.! другой источник

- Муся - большая молодец! Перелет в Москву перенесла хорошо, на съёмках вела себя спокойно, - рассказали сотрудники зоопарка.

У приморской кошки была отдельная кровать в гостинице.! другой источник

Напомним, что 2 года назад приморская кошка прославилась на всю Россию тем, что выкормила новорожденных ежат. В интернет попала видеозапись, в которой она заботится о колючих детках, оставшихся без матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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