«В гостинице спала на отдельной кровати»: кошка Муся вернулась с московских съемок обратно во Владивосток
Кошка Муся летала в Москву на съемки телепередачи для федерального канала. В столице она провела около трех дней. Как нам рассказали представители зоопарка, у нее даже своя отдельная кровать была в гостинице, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
На днях мы уже сообщали о том, что приморскую красавицу с белыми усами пригласили сняться в шоу «Видели видео» на первом канале. По словам представителей зоопарка, ее пригласил сам редактор программы. На съемках кошка показала себя настоящим профессионалом: не пугалась большого скопления людей и их внимания.
Муся приехала на съемки в Москву. Видео: zoopark_vl.! другой источник
- Муся - большая молодец! Перелет в Москву перенесла хорошо, на съёмках вела себя спокойно, - рассказали сотрудники зоопарка.
У приморской кошки была отдельная кровать в гостинице.! другой источник
Напомним, что 2 года назад приморская кошка прославилась на всю Россию тем, что выкормила новорожденных ежат. В интернет попала видеозапись, в которой она заботится о колючих детках, оставшихся без матери.
ИСТОЧНИК KP.RU