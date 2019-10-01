Синоптики рассказали, угрожает ли Приморью новый тайфун

СЕГОДНЯ 00:31 2019-10-01T00:31:40+03:00

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Пять тайфунов пережил Приморский край этим летом и каждый из них наносил серьезные увечья региону, смывая мосты, дороги, погружая под воду города и села. И вот новые вести: возле Тайваня бродит очередной тропический шторм, получивший название «Митаг» и порядковый номер 18. Повлияет ли тайфун на Приморье - расскажут синоптики.

Тайфун зародился 28 сентября и первоначальные расчеты его траектории говорили о том, что 1 октября шторм должен был подойти к Японии. Однако вихрь шел на запад и вчера, 30 сентября, миновал острова Рюкю, вышел в Восточно-Китайское море и уже сегодня утром, 1 октября, должен достичь северной оконечности острова Тайвань.

- После около суток тайфун будет смещаться на север рядом с восточным побережьем Китая. Утром 2 октября «Митаг» подойдет к Шанхаю, повернет на северо-восток, а в ночь четверг обрушится на юг Корейского полуострова. Пройдя над Южной Кореей, к концу дня он выйдет в Японское море, и, теряя силу, станет смещаться над южной частью акватории на расстоянии 150–200 километров севернее Японских островов, - сообщает портал «Примпогода».

В Тихий океан шторм уйдет через север острова Хонсю. На Приморье тайфун окажет минимальное влияние - осадков он не принесет, а дожди могут пройти с обычными фронтальными разделами, пришедшими из Китая. «Митаг» принесет с собой только сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU