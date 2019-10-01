2019-10-01T03:38:38+03:00
Происшествия

51-летнего наркодилера из Ливадии поймали с героином во время сделки

Кстати, раньше он привлекался к уголовной ответственности за убийство
Кристина ГРИН
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Суд вынес ему приговор за наркоторговлю.Суд вынес ему приговор за наркоторговлю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый из нас вправе выбирать себе досуг. Только вот внимание 51-летнего жителя Ливадии пало на совсем незаконный вид деятельности. Мужчина решил заняться наркоторговлей. В октябре 2018 года его поймали с поличным, когда он продал закупщику героин массой 0,22 грамма.

Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретения и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

Как позже выяснилось, это не первая его встреча со следователями. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Оперативникам удалось собрать достаточно весомые доказательства, и накануне Находкинский суд вынес ему приговор.

- С учетом степени общественной опасности совершенного деяния и личности фигуранта Находкинский городской суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Осужденный свою вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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