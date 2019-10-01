Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня

СЕГОДНЯ 05:29 2019-10-01T05:29:48+03:00

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Энергетики Приморья сообщают о том, что грядет очередное отключение горячей воды. На этот раз речь идет о жителях Фрунзенского района Владивостока. Неудобства связаны с подготовкой к отопительному сезону, все отключения проходят в рамках ремонтной компании.

Сейчас в дальневосточной столице дорожники приступили к перекладке на магистральных тепловых сетях и ремонтным работам на теплотрассах.

- В связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено с 2 по 4 октября у некоторых жителей Фрунзенского района, - отмечают в пресс-службе Приморских тепловых сетей.

Публикуем список домов, жители которых на три дня останутся без горячей воды.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

ИСТОЧНИК KP.RU