2019-10-01T05:29:48+03:00
Общество

Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня

Масштабные отключения пройдут во Фрунзенском районе [список адресов]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Отключения стартуют со 2 октября.Отключения стартуют со 2 октября.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Энергетики Приморья сообщают о том, что грядет очередное отключение горячей воды. На этот раз речь идет о жителях Фрунзенского района Владивостока. Неудобства связаны с подготовкой к отопительному сезону, все отключения проходят в рамках ремонтной компании.

Сейчас в дальневосточной столице дорожники приступили к перекладке на магистральных тепловых сетях и ремонтным работам на теплотрассах.

- В связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено с 2 по 4 октября у некоторых жителей Фрунзенского района, - отмечают в пресс-службе Приморских тепловых сетей.

Публикуем список домов, жители которых на три дня останутся без горячей воды.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не суди, да не судим будешь»: назван размер зарплаты мэра Владивостока
Борис Кубай рассказал, в каких районах Приморья в октябре пройдут снегопады
Улицу Баневура во Владивостоке перекрыли на 10 дней
«Это посвящение»: новые автобусы начали бить во Владивостоке
Желтый код: синоптики прогнозируют потенциально опасную погоду в Приморье
Прокуратура заинтересовалась сахалинским детским домом после смерти подростка
Молодые бизнесмены из Приморья поедут в Японию на стажировку
Гималайские медведи «заселфились» на вершине горы в Приморье
Ищи себя на фото: все фотографии участников международного марафона со стенда "Комсомольской правды"
51-летнего наркодилера из Ливадии поймали с героином во время сделки
«Лексусу» уступи! Потасовка на дороге Владивостока привела к ДТП и травмам
Поиски неуловимой 16-летней красавицы, пропавшей две недели назад в Приморье, завершены
Три подростка забрались на хребет Чандолаз в Приморье и не смогли выбраться
На плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане полностью потушили пожар
Больше месяца ищут молодого на вид жителя Уссурийска в брюках и рубашке
Пьяный житель Приморья угнал карету скорой, чтобы с ветерком доехать до дома
Масштабное отключение холодной воды грядет во Владивостоке
Синоптики рассказали, угрожает ли Приморью новый тайфун
Погода во Владивостоке на 1 октября 2019 года: без осадков, днем до +22
Власти Находки отметили сотрудников АО «Восточный Порт» за вклад в развитие туризма