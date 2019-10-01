Десятки жителей Владивостока останутся без горячей воды на три дня
Энергетики Приморья сообщают о том, что грядет очередное отключение горячей воды. На этот раз речь идет о жителях Фрунзенского района Владивостока. Неудобства связаны с подготовкой к отопительному сезону, все отключения проходят в рамках ремонтной компании.
Сейчас в дальневосточной столице дорожники приступили к перекладке на магистральных тепловых сетях и ремонтным работам на теплотрассах.
- В связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено с 2 по 4 октября у некоторых жителей Фрунзенского района, - отмечают в пресс-службе Приморских тепловых сетей.
Публикуем список домов, жители которых на три дня останутся без горячей воды.
Авраменко: 8, 9а, 17;
Бестужева: 5;
Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
Чернышевского: 15.
ИСТОЧНИК KP.RU