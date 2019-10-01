2019-10-01T06:54:32+03:00
Общество

Улицу Баневура во Владивостоке перекрыли на 10 дней

Ограничения связаны с ремонтом ливневой канализации
Кристина ГРИН
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В планах завершить ремонт сети до 10 октября.В планах завершить ремонт сети до 10 октября.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Подрядчик по заказу мэрии Владивостока приступил к ремонту участка сети ливневой канализации. В связи с этим движение по улице Баневура временно перекрыли. Ограничение проезда распространяется на участок дороги от пересечения с Пушкинской улицей до Светланской.

- В связи с ремонтом будут введены временные ограничения движения автотранспорта. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Специалисты отдела инженерных коммуникаций мэрии дальневосточной столицы сообщают о том, что подрядчик приступил к работе еще вчера, 30 сентября. В планах завершить ремонт сети до 10 октября. После этого движение по участку от Пушкинской до Светланской будет восстановлено для всех видов транспорта. А пока - запасайтесь терпением и заранее подумайте о своем маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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