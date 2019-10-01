2019-10-01T12:10:18+03:00
Общество

«Спасибо Собянину?»: выясняем, почему новые автобусы Владивостока приветствуют москвичей рекламой ВДНХ

Жители Приморья уверены, что общественный транспорт далеко «не первой свежести»
Кристина ГРИН
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Жителей Владивостока смутила реклама ВДНХ на мониторе, расположенном в автобусе. Фото: Александр Салков.Жителей Владивостока смутила реклама ВДНХ на мониторе, расположенном в автобусе. Фото: Александр Салков.
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Власти торжественно заявили о том, что с начала года Владивосток обеспечили 48 новенькими автобусами. Все были уверены в том, что городскому автопарку просто необходимо пополнение современными транспортными средствами. И вот, это свершилось. Только вот без курьезов не обошлось.

На одном из маршрутов жители дальневосточной столицы увидели на мониторе, расположенном внутри салона автобуса, любопытную рекламу. На ней Мосгортранс приветствуют москвичей. А рядом представлена фотография ВДНХ с его знаменитым фонтаном Дружбы народов. Все бы ничего, но, к великому сожалению владивостокцев, таких достопримечательностей в городе нет.

Шутки про то, что «следующая остановка – Бирюлево» - уже как баян. Разумеется, пользователи сети тут же стали петь дифирамбы Сергею Собянину, мэру Москвы, за такой радушный подарок в виде автобусов. Но вот оказалось, что он тут совсем ни при чем. Банальная ошибка, из-за которой транспортные средства «приговорили» к категории б/у.

- Как сообщили в управлении транспорта, все автобусы были закуплены в этом году на средства, выделенные из краевого бюджета. Все транспортные средства новые - 2019 года сборки. В них просто изначально были установлены информационные мониторы для Москвы. Сейчас оборудование будет перешито, и, скорее всего, там будет уже владивостокская реклама, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в мэрии.

Поэтому недолго осталось жителям Владивостока шутить на эту тему. Да и вообще, какой еще город России может похвастаться тем, что за 28 рублей автобус довезет пассажиров до ВДНХ?

ИСТОЧНИК KP.RU

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