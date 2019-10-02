Потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморском крае 2 октября

СЕГОДНЯ 00:27 2019-10-02T00:29:58+03:00

Во Владивостоке сегодня до +22 градусов. Фото: Кристина ГРИН

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Погода в Приморском крае находится во власти поля повышенного давления. По прогнозу синоптиков, в регионе сегодня переменная облачность. На большей территории будет без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах +19+29 градусов. Ветер умеренный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на сайт Примпогода.

В то же время специалисты обращают внимание на то, что в крае прогнозируется потенциально опасная погода. Желтый код говорит о то, что в регионе повышенная пожарная опасность – 4 класс. Предупреждение действует до часу дня.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Днем +20+22 градуса. Ветер юго-восточный от умеренного до сильного.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. Без осадков. Дневные температуры в пределах +23+25 градусов. Ветер южный умеренный, утром слабый.

Без осадков сегодня и в Находке. Здесь без осадков. Днем +22+24 градуса. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU