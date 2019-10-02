2019-10-02T03:15:19+03:00
Общество

Судебные приставы накормили алиментщицу в Приморье

Женщина нерегулярно выплачивала деньги на содержание своих детей, потому что физически не могла это делать
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Судебные приставы оценили непростое положение неплательщицы. Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краюСудебные приставы оценили непростое положение неплательщицы. Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
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Приморская нарушительница физически не могла выплачивать алименты на содержание своих двоих детей. Судебные приставы, выехавшие домой к неплательщице, увидели, что женщина не ведет аморальный образ жизни. Только вот на работу она не устроена и голодает. В тот же день представители службы привезли ей продукты и дали направление в центр занятости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное управление.

Задолженность матери за все время накопилась свыше 40 тысяч рублей. И так как она должна была по решению суда отдавать алименты, то из-за неуплаты на нее составили протокол об административном правонарушении. Ей назначили 20 часов обязательных работ. А судебные приставы обратились в соцзащиту, чтобы алиментщице помогли пройти медицинское обследование, поскольку она чувствовала себя нездоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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