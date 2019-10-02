2019-10-02T08:49:28+03:00
Происшествия

Пожилой приморец с собакой протаранил рейсовый автобус из Китая

Обошлось без жертв, пострадал виновник ДТП [фото]
Милана СОКОЛ
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Китайский автобус не пропустил пожилой водительКитайский автобус не пропустил пожилой водительФото: dps_vl
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Авария с участием пассажирского автобуса и легкового авто произошла накануне в приморском городе Уссурийск. По уточненной информации, автобус фирмы Yutong принадлежит КНР и служит для перевозки туристов. По счастливой случайности в момент происшествия пассажиров в салоне не было, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария случилась рядом с автовокзалом Фото: dps_vl

Авария случилась рядом с автовокзаломФото: dps_vl

Китайский автобус попал в аварию не далеко от автовокзала Уссурийска, на перекрестке улиц Волочаевская – Тихменева. В этот раз обошлось без серьезных последствий. Не исключено, что водитель транспортного средства, движущегося по маршруту «Муданьцзян – Уссурийск», как раз успел высадить пассажиров. Как ранее писала «Комсомолка», виновником происшествия стал пожилой водитель Toyota Caldina. 77-летний мужчина не уступил право первоочередного проезда автобусу, находящемуся на главной дороге. За свою невнимательность приморец поплатился травмами. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у водителя гематому и множественные раны лба. Пока врачи оказывали пострадавшему первую помощь, в машине его дожидался верный четвероногий попутчик.

Верный попутчик остался в салоне дожидаться хозяина Фото: dps_vl

Верный попутчик остался в салоне дожидаться хозяинаФото: dps_vl

ДТП с участием туристических автобусов в Приморье – отнюдь не редкость. В конце весны авария унесла жизнь двух граждан КНР, которые планировали отдохнуть в регионе. Еще 19 человек оказались тогда травмированы.

Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье: два иностранца погибли, 19 пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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