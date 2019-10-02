Появилось видео с подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-02T15:22:46+03:00

На кадрах видно, как мужчину выводят из здания суда. Фото: Скриншот с видео

На кадрах видео видно, как сотрудники полиции сопровождают мужчину в автозак из здания суда

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Появилось видео с мужчиной, подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток"

На кадрах видно, как мужчину в наручниках сопровождают сотрудники полиции. Его выводят из здания суда и сажают в автозак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735430" frameborder="0"></iframe> Предполагаемый убийца кондуктора во Владивостоке.

По имеющейся информации, именно этот мужчина является главным подозреваемым в деле об убийстве кондуктора во Владивостоке.

Напомним, происшествие случилось вчера, 1 октября, вечером. Неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая на остановке Сахалинская во Владивостоке. Неадекватный приморец, вооружившись металлическим прутом, набросился на 54-летнюю женщину и убил ее.

Поймать подозреваемого удалось при помощи кинологов и служебной собаке по кличке Арэс. Немецкая овчарка взяла след на месте преступления и привела полицейских к человеку, подозреваемому в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU