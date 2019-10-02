Появилось видео с подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке
Появилось видео с мужчиной, подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток"
На кадрах видно, как мужчину в наручниках сопровождают сотрудники полиции. Его выводят из здания суда и сажают в автозак.
Предполагаемый убийца кондуктора во Владивостоке.
По имеющейся информации, именно этот мужчина является главным подозреваемым в деле об убийстве кондуктора во Владивостоке.
Напомним, происшествие случилось вчера, 1 октября, вечером. Неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая на остановке Сахалинская во Владивостоке. Неадекватный приморец, вооружившись металлическим прутом, набросился на 54-летнюю женщину и убил ее.
Поймать подозреваемого удалось при помощи кинологов и служебной собаке по кличке Арэс. Немецкая овчарка взяла след на месте преступления и привела полицейских к человеку, подозреваемому в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU