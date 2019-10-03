Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 04:36 2019-10-03T04:37:17+03:00

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Специалисты Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) в ходе плановых учений отработали схему локализации и тушения возгорания в здании управления АО «Восточный Порт». По легенде учений в подсобном помещении произошло возгорание, дымом была заполнена большая часть первого этажа. После срабатывания пожарной сигнализации персонал организованно покинул здание.

Однако позже выяснилось, что в одном из кабинетов остались люди – самостоятельно покинуть место пожара им мешало сильное задымление. В ходе учений огнеборцы АО «Восточный Порт» показали высокую выучку и организованность: с момента сообщения о пожаре и до полного развёртывания пожарным расчетам потребовалось менее 10 минут. Ещё через минуту звено ГДЗС (газодымозащитная служба) пожарной охраны уже было в задымлённом коридоре. Бойцы обнаружили попавшего в сложное положение сотрудника компании, и при помощи спасательного устройства помогли ему выбраться на свежий воздух.

«Основная задача сегодняшних учений – конечно же, спасение людей, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки, - отметила начальник ВСПОиР Светлана Заносовская. – Считаю, что с этим наши профессионалы справились на «отлично». Чтобы приблизить условия к настоящему пожару, мы сегодня использовали дымомашину в фойе центрального входа и на части коридора первого этажа – там, где обычно большое скопление посетителей и работников управления порта. В конце октября также планируем проведение тактических учений в здании с массовым пребыванием людей - ЦПУ ППК-3 - на которых будут задействованы максимальные силы и средства ВСПОиР».

Светлана Заносовская добавила, что в этом году ВСПОиР продлила аттестацию своего Профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ). Подобного рода аттестация проводится раз в три года – помимо ликвидации возгораний, она даёт право на проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

Отметим, что служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» – одно из важнейших вспомогательных подразделений. Более 40 лет оно обеспечивает безопасность производства и каждого из сотрудников предприятия. В штате ВСПОиР более 60 человек, многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе огнем. Автопарк ВСПОиР – это пять современных автоцистерн, которые полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием.