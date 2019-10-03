2019-10-03T04:37:17+03:00
Общество

Огнеборцы во время учений отработали спасение людей в управлении АО «Восточный Порт»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) в ходе плановых учений отработали схему локализации и тушения возгорания в здании управления АО «Восточный Порт». По легенде учений в подсобном помещении произошло возгорание, дымом была заполнена большая часть первого этажа. После срабатывания пожарной сигнализации персонал организованно покинул здание.

Однако позже выяснилось, что в одном из кабинетов остались люди – самостоятельно покинуть место пожара им мешало сильное задымление. В ходе учений огнеборцы АО «Восточный Порт» показали высокую выучку и организованность: с момента сообщения о пожаре и до полного развёртывания пожарным расчетам потребовалось менее 10 минут. Ещё через минуту звено ГДЗС (газодымозащитная служба) пожарной охраны уже было в задымлённом коридоре. Бойцы обнаружили попавшего в сложное положение сотрудника компании, и при помощи спасательного устройства помогли ему выбраться на свежий воздух.

«Основная задача сегодняшних учений – конечно же, спасение людей, достижение локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки, - отметила начальник ВСПОиР Светлана Заносовская. – Считаю, что с этим наши профессионалы справились на «отлично». Чтобы приблизить условия к настоящему пожару, мы сегодня использовали дымомашину в фойе центрального входа и на части коридора первого этажа – там, где обычно большое скопление посетителей и работников управления порта. В конце октября также планируем проведение тактических учений в здании с массовым пребыванием людей - ЦПУ ППК-3 - на которых будут задействованы максимальные силы и средства ВСПОиР».

Светлана Заносовская добавила, что в этом году ВСПОиР продлила аттестацию своего Профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ). Подобного рода аттестация проводится раз в три года – помимо ликвидации возгораний, она даёт право на проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС.

Отметим, что служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» – одно из важнейших вспомогательных подразделений. Более 40 лет оно обеспечивает безопасность производства и каждого из сотрудников предприятия. В штате ВСПОиР более 60 человек, многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе огнем. Автопарк ВСПОиР – это пять современных автоцистерн, которые полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участковый - соседям убийцы кондуктора: «Да убейте его уже наконец и все»
Ипотека под два процента на Дальнем Востоке: какие условия, кто может получить
Первую гимназию эвакуировали во Владивостоке
Арестованного начальника угрозыска Приморья уволили за поступок, порочащий честь полиции
Просят покаяться по-хорошему: в соцсеть попало видео с парнем, похищающим айфон в магазине техники во Владивостоке
Включаем бойлеры, греем тазики: сотни жителей Владивостока останутся без горячей воды
Приморская семья с маленькими детьми осталась без крова из-за пожара
Утренний Владивосток сковали 7-балльные пробки
ДТП с участием кареты скорой помощи: водитель легковушки не уступил дорогу спецмашине во Владивостоке
Почти месяц в Приморье ищут молодую девушку
Степень интенсивности опасных явлений определили российские синоптики в Приморье
Появилось видео с подозреваемым в убийстве кондуктора во Владивостоке
УМВД опровергли информацию о жестком задержании мужчины, который жестоко расправился с кондуктором
Полиция задержала неадекватного мужчину, насмерть забившего кондуктора во Владивостоке
«Организуйте работу после 6 часов вечера – выставьте палатки, машины»: Олег Кожемяко поручил ускорить выплаты пострадавшим от ЧС
Пожилой приморец с собакой протаранил рейсовый автобус из Китая
«Душа радуется красоте»: во Владивостоке обустроили видовую площадку
В Приморье прекращены поиски загадочно пропавшего десятилетнего мальчика в белой рубашке
«Ростелеком» поддержит IT-форум «Русский MeetUр» во Владивостоке
«К концу рабочей недели температура опустится на 6-9 градусов»: синоптики сообщили, что похолодание начнется уже с четверга
Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке
«Владивостоквуд»: в Приморье хотят начать снимать больше иностранных фильмов
В Приморье ищут русого 10-летнего мальчика в белой рубашке, пропавшего в ЗАТО Фокино