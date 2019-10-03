«Город-затор, город-мечта»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-03T11:40:19+03:00

Транспортный коллапс отмечается во всех районах города. Фото: «Яндекс. Карты»

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У многих жителей Владивостока подошел к концу рабочий день, а это значит, что город постепенно превращается в огромный затор. Пока пробки оцениваются в семь баллов, но это, далеко не предел, сообщает «Комсомольская правда».

Транспортный коллапс отмечается во всех районах города. Согласно сервису «Яндекс. Карты», самая сложная ситуация в Первореченском и Фрунзенском районах.

Традиционно намертво «встала» Светланская, Алеутская, Верхнепортовая, Пушкинская и Русская улицы, Океанский, Острякова, Красного Знамени и Партизанский проспекты, Некрасовский путепровод. Постепенно краснеет Золотой мост и улица Олега Кошевого.

В социальных сетях жители Владивостока не устают возмущаться по поводу пробок. Приведем лишь немногие комментарии, которые пишут пользователи.

- Пока доедешь в центр быстрее с голоду помрешь.

- Где штопор? Пробку бы вскрыть.

- Сделайте эти дороги уже!!!

ИСТОЧНИК KP.RU