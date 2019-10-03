«Город-затор, город-мечта»: вечерний Владивосток намертво встал в пробку
У многих жителей Владивостока подошел к концу рабочий день, а это значит, что город постепенно превращается в огромный затор. Пока пробки оцениваются в семь баллов, но это, далеко не предел, сообщает «Комсомольская правда».
Транспортный коллапс отмечается во всех районах города. Согласно сервису «Яндекс. Карты», самая сложная ситуация в Первореченском и Фрунзенском районах.
Традиционно намертво «встала» Светланская, Алеутская, Верхнепортовая, Пушкинская и Русская улицы, Океанский, Острякова, Красного Знамени и Партизанский проспекты, Некрасовский путепровод. Постепенно краснеет Золотой мост и улица Олега Кошевого.
В социальных сетях жители Владивостока не устают возмущаться по поводу пробок. Приведем лишь немногие комментарии, которые пишут пользователи.
- Пока доедешь в центр быстрее с голоду помрешь.
- Где штопор? Пробку бы вскрыть.
- Сделайте эти дороги уже!!!
ИСТОЧНИК KP.RU