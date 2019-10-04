2019-10-04T02:56:12+03:00
Общество

Власти Приморья: «Главная задача рыбака – обеспечить дальневосточников рыбой по доступной цене»

Губернатор региона уверен, что не менее 10% продукции должно оставаться на российском берегу
Кристина ГРИН
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Не менее 10% продукции должно оставаться на российском берегу Фото: пресс-служба АПК.Не менее 10% продукции должно оставаться на российском берегу Фото: пресс-служба АПК.
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Накануне во Владивостоке прошло пленарное заседание Международного конгресса рыбаков. Губернатор Приморья отметил, что один из самых важных моментов в отрасли является ремонт судов и строительство новых, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

- Судоремонт уже пришел на дальневосточные верфи, у нас строятся суда под инвестиционные квоты. Мы приветствуем создание совместных предприятий с иностранными компаниями, чтобы здесь организовать качественный ремонт судов. Также Правительством РФ сейчас прорабатываются решения о создании льготных условий для судоремонта на территории страны, – сказал Олег Кожемяко, глава Приморья.

Губернатор также отметил, что нужно поставить в приоритет снижение цены на рыбную продукцию для населения. Еще один не менее важный вопрос поднял глава региона. Олег Кожемяко заявил, что больше 10% добываемой на Дальнем Востоке продукции должно оставаться на российском берегу. Ее переработкой и реализацией должны заниматься внутри края.

- Главная задача рыбака – обеспечить дальневосточников рыбопродукцией по доступной цене. Мы будем выходить на Правительство, чтобы эти 10% были предусмотрены в соглашениях в рамках программы «Приморская рыба» с рыбодобывающими компаниями. Наш опыт мы намерены распространить на весь Дальний Восток, – заявил Олег Кожемяко.

Власти будут поддерживать компании с активной социальной позицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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