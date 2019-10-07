Потенциально опасная погода: новое предупреждение для Приморья сделал Гидрометцентр России

СЕГОДНЯ 00:06 2019-10-07T02:53:00+03:00

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Синоптики Гидрометцентра России предупреждают приморцев о высоком классе пожарной опасности в регионе. Дело в том, что в крае преобладает сухая и ветреная погода, что чревато появлением природных и лесных пожаров.

- В южных, западных и местами в центральных районах сохранится 4 (высокий) класс. Период предупреждения до 23 часов 8 октября, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сегодня, 7 октября, во Владивостоке переменная облачность, вечером ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, во второй половине дня сильный. Столбик термометра покажет +14…+16 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, но во второй половине дня усилится. Температура воздуха будет в пределах +17...+19°C. В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +16…+18 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +18 градусов, в бухте Находка - 13 градусов выше ноля, в заливе Посьета - 19 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU