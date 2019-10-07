«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина

СЕГОДНЯ 02:18 2019-10-07T02:20:49+03:00

Многие поступают также, отправляясь в дальние поездки Фото: Скриншот с видео

Видео стало хитом соцсетей и вызвало у большинства пользователей улыбки и одобрение [видео]

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Забавный случай на заправке обсуждают социальные сети Владивостока. Мужчина сделал все, чтобы в бензобак его машины вошло максимальное количество топлива. Для этого он усиленно раскачивал авто ногой и тряс пистолетом, часто оборачиваясь на дисплей, чем вызвал смех авторов видео.

Социальные сети тоже смеются над видео,. Потому что жизненно. Многие поступают также, отправляясь в дальние поездки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736187" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина.Видео: dps.controlСоциальные сети

- Тоже так делали. В Хабаровск прокатиться решили. Много, кстати, влезло после раскачивания, - рассказывает пользователь под ником popiksany.

Правда, зачем раскачивать авто - непонятно, эффект от этого нулевой, только очереди создаются.

- Я в магазине пакет не раскачиваю, чтобы больше влезло. И да, я стараюсь быстро все делать, чтобы ни кого не задерживать, - пишет joker1985nm в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU