«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина
Забавный случай на заправке обсуждают социальные сети Владивостока. Мужчина сделал все, чтобы в бензобак его машины вошло максимальное количество топлива. Для этого он усиленно раскачивал авто ногой и тряс пистолетом, часто оборачиваясь на дисплей, чем вызвал смех авторов видео.
Социальные сети тоже смеются над видео,. Потому что жизненно. Многие поступают также, отправляясь в дальние поездки.
Во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина.Видео: dps.controlСоциальные сети
- Тоже так делали. В Хабаровск прокатиться решили. Много, кстати, влезло после раскачивания, - рассказывает пользователь под ником popiksany.
Правда, зачем раскачивать авто - непонятно, эффект от этого нулевой, только очереди создаются.
- Я в магазине пакет не раскачиваю, чтобы больше влезло. И да, я стараюсь быстро все делать, чтобы ни кого не задерживать, - пишет joker1985nm в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU