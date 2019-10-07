Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-07T11:25:49+03:00

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У пригородных электропоездов во Владивостоке изменится расписание на период с 11 по 14 октября. Перемена связана с проведением ремонтных работ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на акционерное общество «Экспресс Приморья».

Поезд №6709/6710/6712 «Владивосток - Сибирцево - Новочугуевка» будет отходить позже от расписания на 3 минуты на участке от станции «Уссурийск» до станции «Сибирцево» 12 и 14 октября.

Электропоезд №6711/6713/6714 «Новочугуевка - Сибирцево - Владивосток» будет отходить на 7 минут позже. Сдвиг в расписании будет 11, 12, 13 октября.

Изменится расписание двух электропоездов от станции «Владивосток». Так транспорт №6007/6015 «Владивосток - Ружино» отклонится от расписания на 2 минуты - выйдет позже. Другой электропоезд №6363 «Владивосток - Уссурийск» также отойдет позже на несколько минут на участке о.п.9194 километра. Изменения будут 12, 13, 14 октября.

Поезд №6371 «Владивосток - Уссурийск» (в расписании от ст.Владивосток – 06:45) отправится от станции «Владивосток» на 3 минуты позже обычного 11, 12, 13 октября.

Раньше от основного расписания на 17 до 20 минут будут курсировать электропоезда №6375/6377 «Владивосток – Спасск-Дальний» и №6368/6366 «Спасск-Дальний – Владивосток».

ИСТОЧНИК KP.RU