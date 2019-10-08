Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года

СЕГОДНЯ 00:35 2019-10-08T00:35:32+03:00

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По данным сайта Гидрометцентра России, в Приморскому крае прогнозируются опасные погодные явления вплоть до 23:00. Эксперты присвоили явлению желтый код опасности. Дожди, по данным специалистов, пройдут практически на всей территории региона. В центральной части края ожидаются даже ливни.

Вместе с тем в регионе сохраняется потенциально пожароопасная обстановка. Ей синоптики также присвоили желтый код. По информации синоптиков, предупреждение будет действовать до 13:00 9 октября. В зоне риска южные, западные и центральный районы. В большей степени стихия может коснуться южных районов – там местами сохранится 4 класс пожарной опасности леса.

В любом случае, при выходе из дома, прихватите с собой зонт. Лишним он точно не будет. А во время отдыха на природе будьте внимательны и соблюдайте все правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU