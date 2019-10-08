«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья

СЕГОДНЯ 01:36 2019-10-08T01:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети распространяется снимок, сделанный в Приморье, скорее всего, летом. Автор поста утверждает, что события происходили в районе кольца Инструментального завода. На фотографии два сотрудника полиции помогают детям с велосипедом. У мальчиков слетала цепь, и самим справится со сложившейся ситуацией они не смогли. Ситуация, на самом деле, очень милая. Несмотря на то, что фотография не сосем актуальная, поступок правоохранителей вызвал бурю эмоций.

«Боже, какая милота!»

«Молодцы, достойно»

«Хороший пример детям»

«Вот так должна выглядеть полиция – помогать своим гражданам»

«Красавчики»

Не обошлось и без шутников, которые предположили, что детям выписывают штраф за тонировку. Но мы уверенны, что дети обошлись предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU