Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья

СЕГОДНЯ 01:53 2019-10-08T01:53:42+03:00

О местоположении молодого человека с 3 октября ничего не известно

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В поселке Ярославский пропал Владимир 2003 года рождения. Третьего октября он вышел из общежития КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» днем и не вернулся.

О его местонахождении до сих пор никому ничего не известно. Волонтеры не исключают, что он может находиться в Уссурийске. Присмотритесь, возможно, вы видели его или знаете, где он может быть.

Приметы: на вид 17-20 лет, рост 160 - 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Был одет: черный спортивный костюм, белая футболка, мокасины черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция

8 962 334 51 07, 8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU