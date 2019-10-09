Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности в Приморье

СЕГОДНЯ 00:37 2019-10-09T00:37:15+03:00

В крае сегодня до +20 градусов

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Желтый уровень опасности определили 9 октября российские синоптики в Приморье. Во многих районах дует сильный ветер, существует вероятность возникновения и развития пожара, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Росгидромет».

Период предупреждения о пожарной опасности будет действовать на всей территории края до 13 часов сегодняшнего дня. Местами в западных районах высокий класс сохранится дольше, но экстренно оповещать о погоде жителей не требуется.

Погоду в Приморском крае сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления. Температура воздуха до +20 градусов. Осадков, по прогнозам экспертов в гидрометеорологии, не ожидается. Ветер преимущественно берет направление с юго-запада, по шкале скорости, на протяжении суток будет достигать отметки «сильный».

ИСТОЧНИК KP.RU