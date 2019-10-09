«Королева драконов уже не та»: на владивостокстокца напала женщина с метлой и собаками
Неизвестная женщина, вооружившись метлой и руководя собаками, 7 октября напала на прохожего во Владивостоке. Мужчина мирно прогуливался по «Зеленому углу», присматривая себе машину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
На автостоянке №2 потенциального покупателя автомобиля покусали за ноги собаки. Хозяйка Ирина, по словам пострадавшего, не стала отгонять животных, а, наоборот, пригрозила мужчине метлой. Ему пришлось по кустам убегать от стаи собак и их предводительницы.
Женщина напала на прохожего. Видео: dps_vl.! другой источник
- Прокусили сухожилие и покусали ноги, передвигаюсь с трудностями. А ведь буквально месяц назад эти собаки напали на маленькую девочку. Они ведь и до смерти загрызть могут! С такими хозяевами не имейте дела и не покупайте у них ничего, - делится потерпевший.
А в соцсетях женщину сравнили с героиней знаменитого сериала «Игра престолов».
- Королева драконов уже не та, - комментируют приморцы.
ИСТОЧНИК KP.RU