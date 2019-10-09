2019-10-09T03:04:32+03:00
Общество

«Королева драконов уже не та»: на владивостокстокца напала женщина с метлой и собаками

Мужчина хотел купить машину на «Зеленом углу»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчине собаки прокусили сухожилие. Фото: dps_vlМужчине собаки прокусили сухожилие. Фото: dps_vl
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Неизвестная женщина, вооружившись метлой и руководя собаками, 7 октября напала на прохожего во Владивостоке. Мужчина мирно прогуливался по «Зеленому углу», присматривая себе машину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На автостоянке №2 потенциального покупателя автомобиля покусали за ноги собаки. Хозяйка Ирина, по словам пострадавшего, не стала отгонять животных, а, наоборот, пригрозила мужчине метлой. Ему пришлось по кустам убегать от стаи собак и их предводительницы.

Женщина напала на прохожего. Видео: dps_vl.! другой источник

- Прокусили сухожилие и покусали ноги, передвигаюсь с трудностями. А ведь буквально месяц назад эти собаки напали на маленькую девочку. Они ведь и до смерти загрызть могут! С такими хозяевами не имейте дела и не покупайте у них ничего, - делится потерпевший.

А в соцсетях женщину сравнили с героиней знаменитого сериала «Игра престолов».

- Королева драконов уже не та, - комментируют приморцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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