Не хотела учиться: школьница путешествовала автостопом по Приморью

СЕГОДНЯ 02:14 2019-10-09T02:14:39+03:00

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Школьница из Хабаровска не хотела учиться и решила попутешествовать автостопом. Так ее и занесло в Приморский край в Спасский район, где молодую леди задержали сотрудники полиции. Девушка самовольно ушла из дома, заставив изрядно поволноваться родителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Перед тем как отправить «путешественницу» домой, ее поместили в социально-реабилитационный центр «Парус надежды», где со школьницей проводили профилактические беседы педагоги и психологи.

К слову, правоохранительные органы отыскали около 40 приморцев, утративших связь с родственниками. Из них 21 человек пропали без вести, а 19 – подростки, ушедшие из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU