2019-10-09T02:50:51+03:00
Происшествия

Буквально на ровном месте: во Владивостоке подбили еще один новенький автобус

Авария с участием общественного транспорта сковала движение в районе фуникулера [фото]
Милана СОКОЛ
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Авария произошла на остановке общественного транспортаАвария произошла на остановке общественного транспортаФото: Милана СОКОЛ
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В утренний час пик в приморской столице оказалось практически парализовано движение на Всеволода Сибирцева. На остановке общественного транспорта «Фуникулер» столкнулись автобус и автомобиль. Транспортное средство, лишь недавно выведенное на линию для перевозки пассажиров, перегородило внушительную часть проезда, сообщает «КП»-Владивосток».

Автобус занял большую часть дороги Фото: Милана СОКОЛ

Автобус занял большую часть дорогиФото: Милана СОКОЛ

ДТП с седаном и автобусом произошло при движении по улице Всеволода Сибирцева в направлении Суханова. Общественный транспорт, следовал по 15 маршруту: ТЦ «Изумруд» - Приморский океанариум. При заезде на остановку автобус столкнулся с седаном, обошлось без пострадавших. Крупногабаритный пассажирский транспорт занял почти две полосы, поэтому в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

Перед аварийным участком собралась внушительная пробка Фото: Милана СОКОЛ

Перед аварийным участком собралась внушительная пробкаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что на сто подобных автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ» из приморского бюджета выделили около 1 миллиарда рублей. В конце сентября их определили на те маршруты, где острее всего чувствовалась нехватка транспортных средств – № 15, 29 и 29К и другие. В первую же неделю работы два пассажирских автобуса столкнулись на Золотом мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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