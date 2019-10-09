Буквально на ровном месте: во Владивостоке подбили еще один новенький автобус

СЕГОДНЯ 02:45 2019-10-09T02:50:51+03:00

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В утренний час пик в приморской столице оказалось практически парализовано движение на Всеволода Сибирцева. На остановке общественного транспорта «Фуникулер» столкнулись автобус и автомобиль. Транспортное средство, лишь недавно выведенное на линию для перевозки пассажиров, перегородило внушительную часть проезда, сообщает «КП»-Владивосток».

Автобус занял большую часть дорогиФото: Милана СОКОЛ

ДТП с седаном и автобусом произошло при движении по улице Всеволода Сибирцева в направлении Суханова. Общественный транспорт, следовал по 15 маршруту: ТЦ «Изумруд» - Приморский океанариум. При заезде на остановку автобус столкнулся с седаном, обошлось без пострадавших. Крупногабаритный пассажирский транспорт занял почти две полосы, поэтому в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

Перед аварийным участком собралась внушительная пробкаФото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что на сто подобных автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ» из приморского бюджета выделили около 1 миллиарда рублей. В конце сентября их определили на те маршруты, где острее всего чувствовалась нехватка транспортных средств – № 15, 29 и 29К и другие. В первую же неделю работы два пассажирских автобуса столкнулись на Золотом мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU