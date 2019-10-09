2019-10-09T07:12:02+03:00
Общество

Ипотеку под 2% дадут на Дальнем Востоке гектарщикам и молодым семьям

Участники программы смогут взять до 6 миллионов рублей
Сергей БАЛАНОВ
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Участниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 летУчастниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Долгожданную ипотеку под 2% в Приморье смогут взять обладатели дальневосточного гектара и молодые семьи. Об условиях участия в программе «Дальневосточная ипотека» рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» начальник управления ипотечного кредитования Корпорации развития жилищного строительства Ирина Шибельбеин.

На льготных условиях можно будет построить дом на гектаре, приобрести квартиру, дом на первичном или вторичном рынке.

- Участниками программы могут стать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи до 35 лет. Предполагается, что банки будут выдавать кредит в размере не более 6 миллионов рублей сроком до 20 лет. Первоначальный взнос составит минимум 15%, процентная ставка – 2%. И повышать ее банки не будут, – обозначила Ирина Шибельбеин, добавив, что в настоящее время программа находится в стадии утверждения.

Региональным оператором по реализации в Приморье проекта «Дальневосточная ипотека» выбрана Корпорация развития жилищного строительства.

Еще Владимир Путин на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября, предложил использовать в качестве источника финансирования проекта средства госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие ДФО» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Президент дал поручение правительству до 15 декабря подготовить соответствующие поправки в законодательство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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