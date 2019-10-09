Убираем шубы, снимаем шапки: лето ненадолго вернется в Приморье

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-09T09:02:29+03:00

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Погода вновь преподносит жителям и гостям Приморья сюрприз, на этот раз приятный. В регион на огонек заглянет лето, правда, ненадолго, но все равно приятно. Высокие температуры принесет, как ни странно, циклон - Приморье окажется в его теплом секторе.

Потепление в регионе началось сегодня, 9 октября. На край оказывает влияние гребень антициклона, ядро которого располагается над Желтым морем. Максимальные температуры составят, по прогнозам специалистов, +14…+21 градус. Правда, ночью похолодает – столбики термометра покажут +3…+8 градусов, в горных районах – 4 градуса со знаком минус. На юге теплее - 9…14 градусов выше ноля.

Однако уже утром капризная погода покажет, что может не только насылать на Приморье пронизывающий до костей сильный ветер. Из соседнего Хабаровского края в регион придет циклон, который будет способствовать еще большему потеплению – температуры в крае составят +18…+26 градусов.

Во Владивостоке 10 октября будет без осадков. Минимальные температуры воздуха составят +11…+13 градусов, максимальные – выше 18 градусов со знаком плюс, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU