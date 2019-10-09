Житель Владивостока Олег Гончаров посмертно награжден медалью за спасение тонущих детей
Житель Владивостока Олег Гончаров, отдавший свою жизнь во имя спасения тонущих в море детей, посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал глава государства 4 октября, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу мэрии дальневосточной столицы.
Трагедия произошла в конце августа 2017 года. Олег Гончаров отдыхал с друзьями на побережье рядом с островом Петрова. Вместе с Олегом в этот день у моря расслаблялся сотрудник МЧС Семён Перетягин. К вечеру начался сильный шторм и компания начала собираться, как вдруг услышала пронзительные крики о помощи – тонули дети.
Олег, Семён и еще один парень без раздумий бросились на помощь утопающим. Детей удалось спасти, один из героев выжил. Олег и Семен не смогли справиться со стихией и погибли.
За проявленный героизм спасатель Семён Перетягин был удостоен награды посмертно – к медали его представило МЧС. Олега Гончарова представили к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. Его вручили матери геройски погибшего мужчины.
Четвертого октября президент России подписал указ о награждении Олега Гончарова медалью «За спасение погибавших».
Вечная память героям!
ИСТОЧНИК KP.RU