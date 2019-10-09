2019-10-09T10:13:05+03:00
Общество

Житель Владивостока Олег Гончаров посмертно награжден медалью за спасение тонущих детей

Вместе с ним детей от верной смерти спас Семён Перетягин, который погиб с товарищем
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Олега Гончарова представили к наивысшей награде городаОлега Гончарова представили к наивысшей награде городаФото: vlc.ru
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Житель Владивостока Олег Гончаров, отдавший свою жизнь во имя спасения тонущих в море детей, посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал глава государства 4 октября, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу мэрии дальневосточной столицы.

Трагедия произошла в конце августа 2017 года. Олег Гончаров отдыхал с друзьями на побережье рядом с островом Петрова. Вместе с Олегом в этот день у моря расслаблялся сотрудник МЧС Семён Перетягин. К вечеру начался сильный шторм и компания начала собираться, как вдруг услышала пронзительные крики о помощи – тонули дети.

Олег, Семён и еще один парень без раздумий бросились на помощь утопающим. Детей удалось спасти, один из героев выжил. Олег и Семен не смогли справиться со стихией и погибли.

За проявленный героизм спасатель Семён Перетягин был удостоен награды посмертно – к медали его представило МЧС. Олега Гончарова представили к наивысшей награде города – знаку отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени. Его вручили матери геройски погибшего мужчины.

Четвертого октября президент России подписал указ о награждении Олега Гончарова медалью «За спасение погибавших».

Вечная память героям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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