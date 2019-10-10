2019-10-10T03:17:02+03:00
Происшествия

Прогулка по берегу моря для маленького приморца закончилась госпитализацией

Медиков к ребенку пришлось доставлять на катере
Милана СОКОЛ
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Приморцам стоит проявить осторожность. Фото: Никита ФроловПриморцам стоит проявить осторожность. Фото: Никита Фролов
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Отдых с родителями на островах закончился крайне неприятно для маленького жителя Приморья. Во время прогулки по берегу моря ребенок не заметил змею, зато рептилия, ощутив человека, решила атаковать. Итогом встречи с пресмыкающимся стал отек, и, как следствие –срочная госпитализация, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации департамента здравоохранения Приморского края, это случилось на острове Попова. У ребенка после укуса змеи начал развиваться шоковый отек. Родители мальчика позвонили в экстренные службы. Из-за удаленности места отдыха семьи медиков пришлось доставлять на остров на катере. Специалисты осмотрели пострадавшего, после чего приняли решение его госпитализировать. На пирсе во Владивостоке ребенка ждала карета скорой помощи. Для дальнейшего лечения мальчика направили во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Стоит отметить, что сейчас у змей начался период – сдвижения, во время которого пресмыкающиеся активно сползаются к местам зимовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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