2019-10-10T09:03:02+03:00
Общество

Сибирский антициклон принесет во Владивосток похолодание – синоптики

Как отмечают специалисты, будет ветрено, но без осадков
Кристина ГРИН
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Осень вернется в регион уже завтра.Осень вернется в регион уже завтра.Фото: Кристина ГРИН
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Погода – «дама» максимальная непостоянная, да и характер у нее переменчивый. Если утром в городе тепло и солнечно, это не значит, что спустя несколько часов не обрушатся дожди со шквалистым ветром. Вот и сейчас.

Несколько дней погода радовала жителей Владивостока комфортными температурами и солнцем. Как оказалось, это «недобабье лето» явление мимолетное. Так, в Приморье с 11 октября ожидается похолодание, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В регионе вторгнется гребень сибирского антициклона. Максимальные температуры воздуха по краю будут в пределах +10+19 градусов. Сообщается, что осадков не будет точно.

Усилится ветер на южном побережье. Во Владивостоке днем будет +13+15 градусов, вечером +9+12 градусов. Поэтому снова доставайте шапки, куртки свитера – осень вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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