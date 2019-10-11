Еще зреет: сильное землетрясение обещают жителям Приморья
«Под боком» Приморья произошло землетрясение и вскоре может случиться новое. Назвать конкретную дату и параметры сейсмособытия пока не представляется возможным, однако народный синоптик Руслан Юрковский уверяет: оно будет мощнее своего предшественника.
Землетрясение произошло 10 октября около 3:18 часов ночи. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, координаты - 42°40’12»с.ш., 137°17’24»в.д. Глубина землетрясения 287,54 километра. По предварительным данным, сейсмособытия никто не почувствовал.
- Самое интересное, что зреет еще одно, более сильное землетрясение и тоже еще южнее. В общем зачастили они у нас под «боком», - говорит Руслан Юрковский, автор портала «Маглипогода».
Ранее народный метеоэксперт сообщал, что землетрясений вблизи Приморья будет только больше.
ИСТОЧНИК KP.RU