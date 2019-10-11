2019-10-11T01:28:31+03:00
Происшествия

Еще зреет: сильное землетрясение обещают жителям Приморья

Народный метеоэксперт считает, что число сейсмособытий в регионе будет только расти
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Землетрясение произошло 10 октября около 3:18 часов ночи. Фото с портала «Маглипогода»Землетрясение произошло 10 октября около 3:18 часов ночи. Фото с портала «Маглипогода»
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«Под боком» Приморья произошло землетрясение и вскоре может случиться новое. Назвать конкретную дату и параметры сейсмособытия пока не представляется возможным, однако народный синоптик Руслан Юрковский уверяет: оно будет мощнее своего предшественника.

Землетрясение произошло 10 октября около 3:18 часов ночи. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, координаты - 42°40’12»с.ш., 137°17’24»в.д. Глубина землетрясения 287,54 километра. По предварительным данным, сейсмособытия никто не почувствовал.

- Самое интересное, что зреет еще одно, более сильное землетрясение и тоже еще южнее. В общем зачастили они у нас под «боком», - говорит Руслан Юрковский, автор портала «Маглипогода».

Ранее народный метеоэксперт сообщал, что землетрясений вблизи Приморья будет только больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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