2019-10-12T14:54:27+03:00
Общество

Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной

Приморцы осуждают нерадивого хозяина и алчных эвакуаторщиков
Милана СОКОЛ
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Собаку вместе с авто погрузили на эвакуаторСобаку вместе с авто погрузили на эвакуаторФото: dps.control
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Очередной нелепый случай, который не обошелся без участия сотрудников эвакуационной службы, произошел во Владивостоке. Если накануне эвакуатор чуть не забрал авто с человеком, то сегодня в припаркованной с нарушением машине оказался пес. Судьба животного взволновала жителей края, большинство пользователей социальных сетей осуждают безответственность хозяина собаки и порицают действия водителя эвакуатора, сообщает «КП»-Владивосток».

История с эвакуацией собаки в авто произошла в районе Второй речки, на улице Русской, на протяжении которой парковка запрещена почти повсеместно. Как и в прошлый раз, когда на штраф стоянку чуть не увезли иностранца, в кузове эвакуатора оказался джип. Однако сегодня в роли пассажира выступил пес. Не обращая внимания на животное, машину спешно погрузили в эвакуатор. Чем руководствовались ответственные инстанции, остается загадкой.

– Какие-то отмороженные на Русской эвакуаирщики. То китайца в машине не заметят, то собаку, – недоумевают горожане.

Естественно, что фото, облетевшее интернет с призывом спасти животное, прокомментировали сотни жителей края.

– Авто они имели право забирать, а вот собачку – нет. Статья 330 УК РФ усматривается , самоуправство,– отмечают пользователи социальной сети.

Жители края, взволнованные судьбой пса, распространили информацию в автомобильных группах и привлекли внимание зоозащитников. Страсти немного поутихли, когда фолловеры заметили, что переднее стекло в машине приоткрыто.

– Люди выполняют свою работу. А, если в каждую неправильно припаркованную машину посадить перепуганного кота, черепашку, кролика? А пес пусть на хозяина обижается,– встали на защиту водителя эвакуатора некоторые жители края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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