2019-10-13T02:42:26+03:00
Общество

Технические работы: часть Владивостока останется без света

Плановые отключения электричества пройдут 14 октября
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке завтра отключат светВо Владивостоке завтра отключат светФото: Милана СОКОЛ
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Технические работы на линиях электропередач станут причиной плановых отключений 14 октября в столице Приморья. Часть жителей приморской столицы останется без света в понедельник днем, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

В начале рабочей недели из-за технических работ специалисты отключат электричество в промежутке с 9 до 17 часов. При этом где-то плановые работы займут всего 2 часа, а где-то могут растянуться на 8.

14 октября отключения пройдут по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова: 56А, 56В, 56Д,58–61,62,64;

Адмирала Юмашева: 6;

Анютинская: 14кв.1, 16/18; 9А;

Героев Тихоокеанцев: 14,24, 24А, 26, 28;

Кипарисовая: 14;

Крыгина: 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 84В, 84А;

Ладыгина: 2;

Режицкая: 9, 10, 11, 11Б, 12, 14, 16;

СНТ «Медик»: 122;

Сафонова:3, 7, 8, 9, 10, 12;

Талалихина: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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