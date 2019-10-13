2019-10-13T03:19:27+03:00
Общество

Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром

Синоптики уточнили не самый благоприятный для приморской столицы прогноз
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке ожидается первый снегВо Владивостоке ожидается первый снегФото: Милана СОКОЛ
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Атмосферный фронт, смещающийся над Японским морем, принесет в столицу Приморского края осадки в виде снега с дождем. По уточненным прогнозам синоптиков, первые снежники во Владивостоке выпадут ранним утром в понедельник, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Юг Приморья накроет облачная шапка атмосферного фронта, что станет причиной осадков. По сравнению с выходными температура понизится еще на 2-5 градусов, минимальные показания термометра составят −1…−8 °С, в горных районах до −14 °С. На южном побережье гораздо теплее до +5 °С. По прогнозам специалистов, небольшой снег начнется во Владивостоке около 6 утра. При этом ближе к обеду в связи с потеплением снег сменится на дождь. В городе ожидается +7…+9 °С.

Довольно оптимистичный прогноз синоптиков не исключает возможность многокилометровых заторов во Владивостоке в утренний час пик. Большинство автомобилистов приморской столицы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, поэтому в городе ожидаются внушительные пробки. В первый рабочий день недели автомобилистам следует выезжать заранее, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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