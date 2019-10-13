2019-10-13T05:05:30+03:00
Происшествия

Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома

Огонь уничтожил 100 квадратных метров построек
Милана СОКОЛ
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Приморские спасатели всегда готовы прийти на помощьПриморские спасатели всегда готовы прийти на помощьФото: Милана СОКОЛ
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Приморские огнеборцы спасли из огня двух жителей села Старореченское, дом которых загорелся вечером в субботу. К моменту приезда пожарных постройки в частном секторе уже были объяты огнем, поэтому людей пришлось в срочном порядке эвакуировать, сообщает «КП»-Владивосток».

Чрезвычайное происшествие случилось 12 октября в 19:43. Сообщение о пожаре в селе Старореченское поступило с улицы Ленина. Специалисты пожарной охраны Октябрьского муниципального района незамедлительно выехали на место. К моменту приезда брандмейстеров огонь охватил веранду, кровлю деревянного дома и летнюю кухню. В момент происшествия в доме находились хозяева, мужчину и женщину оперативно вывели на улицу, медицинская помощь погорельцам не понадобилась. По сообщению пресс-службы приморского управления МЧС, открытое горение удалось локализовать в 20:12,а полностью ликвидировать пожар в 22:00. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. На тушение привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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