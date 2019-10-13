2019-10-13T09:59:26+03:00
Общество

Красивейший уголок Приморья превратили в помойку

Неравнодушные жители края готовы отправиться на уборку
Милана СОКОЛ
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Стараниями туристов красота превращается в помойку. Фото: blog_vladivostokСтараниями туристов красота превращается в помойку. Фото: blog_vladivostok
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Фото, опубликованное в социальной сети, сделанное неподалеку от Кравцовских водопадов, вызвало шквал негодований местных жителей. Популярнейшее туристическое место в выходные оказалось завалено мусором. Неравнодушные жители края уверены, что красивейший уголок природы нужно спасать. Желающие помочь в уборке захламленной территории, могут присоединиться к организуемому «субботнику», сообщает «КП»– Владивосток».

–Кравцовские водопады. Не люблю людей. У меня все,– именно так подписал автор свою иллюстрации стихийной помойки на природе, под постом в популярном сообществе Владивостока.

А не любить людей, оставивших горы мусора на лоне природы, действительно есть за что.

– Вчера отдыхали в этом замечательном месте. Но, на первом водопаде вообще кошмар! На оставшихся четырех, нет-нет, да валяются бутылки и пакеты. Люди, что же вы делаете?, –отмечают отдыхающие.

– Мы были недели две назад, чистенько было, такого ужаса не видели,–делятся местные жители.

Под постом приморцы делятся мнениями и обсуждать орагнизацию «субботника».

–У кого есть грузовик? И, кто может им пожертвовать? Поехали, уберем это все, – предлагает один из активистов.

Стоит отметить, что похожая картина наблюдется и в других районах Приморья. Жители региона рассказывают о мусорной свалке в районе пещер Серебряная и Дракон, в окрестностях села Многоудобное. Мусорные кучи постепенно растут на Смольных водопадах в районе Анисимовки и в других излюбленных туристами местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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