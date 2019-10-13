Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Фото, опубликованное в социальной сети, сделанное неподалеку от Кравцовских водопадов, вызвало шквал негодований местных жителей. Популярнейшее туристическое место в выходные оказалось завалено мусором. Неравнодушные жители края уверены, что красивейший уголок природы нужно спасать. Желающие помочь в уборке захламленной территории, могут присоединиться к организуемому «субботнику», сообщает «КП»– Владивосток».
–Кравцовские водопады. Не люблю людей. У меня все,– именно так подписал автор свою иллюстрации стихийной помойки на природе, под постом в популярном сообществе Владивостока.
А не любить людей, оставивших горы мусора на лоне природы, действительно есть за что.
– Вчера отдыхали в этом замечательном месте. Но, на первом водопаде вообще кошмар! На оставшихся четырех, нет-нет, да валяются бутылки и пакеты. Люди, что же вы делаете?, –отмечают отдыхающие.
– Мы были недели две назад, чистенько было, такого ужаса не видели,–делятся местные жители.
Под постом приморцы делятся мнениями и обсуждать орагнизацию «субботника».
–У кого есть грузовик? И, кто может им пожертвовать? Поехали, уберем это все, – предлагает один из активистов.
Стоит отметить, что похожая картина наблюдется и в других районах Приморья. Жители региона рассказывают о мусорной свалке в районе пещер Серебряная и Дракон, в окрестностях села Многоудобное. Мусорные кучи постепенно растут на Смольных водопадах в районе Анисимовки и в других излюбленных туристами местах.
ИСТОЧНИК KP.RU