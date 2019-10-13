В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-13T11:00:35+03:00

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Госавтоинспекция Приморского края обнародовала неутешительную статистику прошедшего мотосезона. Подводя итоги, специалисты отметили самый аварийный месяц, день недели и даже временной промежуток, сообщает «КП»-Владивосток».

С момента открытия мотосезона в мае, в Приморском крае зарегистрировано 198 ДТП, в которых погибли 23 мотоциклиста и еще 143 человека пострадали. И это лишь официальная статистика, не исключено, что некоторые аварии обошлись без оформления. Согласно мониторингу, самым неблагоприятным месяцем для любителей мототранспорта оказался июль, за который случилось 53 аварии с 36-ю пострадавшими. По статистике с аналогичным периодом в прошлом году, количество столкновений выросло на 43%. Самым аварийным уже по традиции оказался Владивосток, здесь зарегистрировано 13 мотоаварий. На втором месте Уссурийск, где произошло 7 дорожных инцидентов с участием мотоциклистов. Замыкающий в антирейтенге стал Спасск-Дальний, где зарегистрировано 4 аварии.

По сообщению пресс-службы ГИБДД Приморского края, самым аварийно-опасным днем недели стало воскресенье, временной промежуток – с 18.00 до 19.00.

Специалисты отмечают, что в отличие от автомобилистов, экипаж мото может получить серьезные травмы даже во время небольшой аварии. Переломы конечностей происходят при падении даже на минимальных скоростях – 10-20 километров в час. А при отсутствии экипировки и шлема, подобное падение и вовсе может привести к серьезным последствиям и черепно-мозговым травмам. Полицейские напоминают мотоциклистам о необходимости соблюдения ПДД и защите собственной жизни с помощью экипировки. Несмотря на официальное закрытие сезона в Приморском крае, некоторые водители мотоциклов продолжают колесит по дорогам общего назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU