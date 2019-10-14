Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео

СЕГОДНЯ 01:28 2019-10-14T01:29:49+03:00

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Во Владивостоке сегодня, 14 октября, выпал первый снег. Многие жители и гости дальневосточной столицы не успели увидеть увидеть погодное явление - снег шел рано утром и уже растаял практически во всех районах города.

Однако ранние пташки успели снять первый снег на видео. На кадрах объездная трасса Седанка-Патрокл, как и сопки по бокам дороги, укрыта «белым покрывалом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/737592" frameborder="0"></iframe> Первый снег во Владивостоке попал на видео.Видео: dps.controlСоциальные сети

Судя по комментариям под видео, снег отметился не во всех районах Владивостока. Также пользователи рассказывают о гололеде на городских дорогах и о том, что автолюбителям хорошо бы поменять летнюю резину на зимнюю.

А я не стала сегодня авто брать, на летней резине рисковать не буду. Как говорится: «Не ты, так в тебя», - пишет zxcv3228.

ИСТОЧНИК KP.RU