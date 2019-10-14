Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
Участок земли в 4 тысячи гектаров, принадлежащий ФГУСП «Западное» Минобороны России, деградирует из-за того, что нем не производят необходимые сельскохозяйственные работы. Россельхознадзор назначил предприятию штраф в 100 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Земли располагаются в Надеждинском районе, на них должны выращивать стволовые корнеплодные и клубнеплодные культуры с высоким содержанием крахмала или инулина. По словам пресс-службы Россельхознадзора, мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками на участке не выполняются.
Еще в начале 2019 года юридическому лицу выдали предписание на устранение нарушений, но в срок их никто не ликвидировал. Мировой судья признал ФГУСП «Западное» Минобороны России виновным в правонарушении и назначил штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU