Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано

СЕГОДНЯ 05:09 2019-10-14T05:09:48+03:00

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На многоуровневую парковку во Владивостоке выделят 82 миллиона рублей. Стройка развернется у «тысячекоечной» больницы на улице Русской, 57. Новый объект будет рассчитан на 300 парковочных мест, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию края.

Документ о строительстве парковки на днях подписал Антон Волошко, вице-губернатор края. Реализовывать проект будут с 2019 по 2021 год. Деньги будут выделены из средств краевого бюджета.

- Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 – 2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 82 000,0 тысяч рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57 в г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские работы», - гласит постановление на сайте администрации Приморья.

Кстати, подготовка документации и инженерные изыскания входят в эти 82 миллиона, они обойдутся в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU