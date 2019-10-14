Так это были они! Пьяные вандалы, справившие нужду на вечный огонь, оказались замешаны и в другом деле
Пьяные вандалы, засыпавшие землей вечный огонь и, по некоторым данным, после справившие на него нужду, оказались замешаны еще и в другом деле. В тот же день парни повредили декоративные топиарные фигуры в сквере на улице Ленина в Уссурийске, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Двоих молодых людей на прошлой неделе задержали по подозрению в вандализме. В полицейском участке фигуранты уголовного дела признались, что это они осквернили мемориал погибших в Великой Отечественной войне.
Как оказалось, в тот день это было не единственным их нарушением. В начале октября они устроили фотосессию в сквере, во время которой, нагло оседлав, повредили топиарные фигуры. Их причастность к хулиганству выявилась в ходе разбирательства. За него им дали 10 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU