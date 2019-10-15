2019-10-15T01:39:12+03:00
Происшествия

На полной скорости вылетел на встречку: в Приморье в ДТП погибли водитель и пассажир

Мужчина не справился с управлением автомобиля и врезался в другую машину
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье столкнулись два японских автоВ Приморье столкнулись два японских авто
Изменить размер текста:

Мужчина за рулем "Тойоты Аллион" превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В районе 359 километра автодороги "Осиновка-Рудная Пристань" столкнулись два японских автомобиля. В ДТП погибли водитель и пассажир разогнавшегося авто, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Управлял "Тойотой Аллион" 38-летний мужчина с 18-летним стажем вождения. ДТП произошло днем на сухом и ровном асфальтовом покрытии. Второй водитель, управлявший "Тойотой Сурф", в результате аварии ушиб грудную клетку. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Специалисты проводят ряд экспертиз по факту произошедшего. Вскоре будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи уточнили причину обрушения жилого дома в Приморье
На место взрыва в Приморье выехал губернатор региона
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения жилого дома в Приморье
"Ну, ничего нового": утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Синоптики определили уровень опасности в Приморье
Мужчина в подъезде во Владивостоке представился ребенку полицейским и обманул
Отрезало дымом: пожарные спасли 10 человек во Владивостоке
Так это были они! Пьяные вандалы, справившие нужду на вечный огонь, оказались замешаны и в другом деле
Круизный лайнер Costa Serena опоздал во Владивосток из-за тайфуна «Хагибис»
Во Владивостоке построят многоуровневую парковку на 300 машин, постановление подписано
Во Владивостоке устроили флешмоб на воде
Россельхознадзор оштрафовал Минобороны за неправильную работу в Приморье на земле
Уменьшили аварийность: новый светофор заработал во Владивостоке
«Все забыли как на педали нажимать?»: Владивосток встал в 7-балльную пробку
Для тех, кто проспал: первый снег во Владивостоке попал на видео
Милая женщина в бриджах с жемчужинами пропала в Приморье
Набираемся терпения: отключения холодной воды грядут во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 14 октября 2019 года: утром 0 градусов и снег с дождем
В этот день байкерам лучше не выезжать: печальную статистику мотосезона в Приморье озвучила ГИБДД
Красивейший уголок Приморья превратили в помойку
Стой, стрелять буду: на режимный объект в Приморье забрался неизвестный
Лайфхак для водителей: ГИБДД Владивостока опубликовала полезное разъяснение
Приморским пожарным пришлось выводить жильцов из горящего дома
Дождались: первый снег выпадет во Владивостоке ранним утром
Технические работы: часть Владивостока останется без света
Хапуги: жители Владивостока переживают за пса, эвакуированного с машиной