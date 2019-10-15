На полной скорости вылетел на встречку: в Приморье в ДТП погибли водитель и пассажир

СЕГОДНЯ 01:39 2019-10-15T01:39:12+03:00

Мужчина не справился с управлением автомобиля и врезался в другую машину

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Мужчина за рулем "Тойоты Аллион" превысил скорость и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В районе 359 километра автодороги "Осиновка-Рудная Пристань" столкнулись два японских автомобиля. В ДТП погибли водитель и пассажир разогнавшегося авто, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Управлял "Тойотой Аллион" 38-летний мужчина с 18-летним стажем вождения. ДТП произошло днем на сухом и ровном асфальтовом покрытии. Второй водитель, управлявший "Тойотой Сурф", в результате аварии ушиб грудную клетку. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Специалисты проводят ряд экспертиз по факту произошедшего. Вскоре будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU